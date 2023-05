Il CDC aderisce alla campagna per la libertà di Julian Assange. Il manifesto.it del 15 maggio

Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale aderisce alla campagna “Cittadinanza per Assange” rivolta al sindaco di Roma Roberto Gualtieri affinché metta all’ordine del giorno la concessione a Julian Assange della cittadinanza onoraria di Roma.

Ci auguriamo che questa importante campagna per la libertà di Assange e in generale per la libertà di informazione si estenda in altri Comuni e diventi parte di una nuova stagione di sostegno alla libertà di una persona che rischia di perderla per avere informato, mentre chi lo accusa vuole chiudere la bocca alla libera informazione.

Eppure proprio la guerra in Ucraina ha confermato che è più che mai necessario avere piena libertà di informazione, che è stata garantita anche grazie ad inchieste coraggiose.

La libertà per Assange è un passaggio decisivo per difendere la libertà di informare e di poterlo fare senza correre rischi. La concessione della cittadinanza onoraria a Roma e in altre città può essere una modalità importante per rilanciare la campagna di solidarietà.

Per questo il Cdc aderisce alla Campagna e al coordinamento delle associazioni che la richiedono, e invita i coordinamenti territoriali a fare altrettanto.