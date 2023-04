AGI Autonomia: Cdc, peggiorerebbe divario Nord-Sud anche per scuola =

"I dati forniti dalla Svimez, riportati con grande preoccupazione dai mass media, ci forniscono un quadro desolante dello stato dell'istruzione scolastica nel nostro Paese". Ad affermarlo e' Massimo Villone, presidente del Coordinamento per la democrazia costituzionale, secondo cui tali dati "fotografano un'Italia spaccata in due tra Sud e Centro-Nord. Se guardiamo alle percentuali della dispersione scolastica vediamo che i giovani fra i 18 e i 24 anni senza alcun titolo di studio o con la sola licenza di scuola media sono il 16,6% nel Sud Italia a fronte di un 10,4% nel Centro-Nord, mentre la media in Europa non supera il 9%. Nell'area metropolitana di Napoli la dispersione e' ancora maggiore, arriva al 23%. Se poi si guardano i servizi connessi con l'istruzione i divari sono ancora piu' pronunciati: il 'tempo pieno' al Sud e' al 18%, contro il 48% nel resto del Paese. A Milano e' all'80%, a Napoli il 20%". "Con un quadro simile – continua il presidente del Cdc – avremmo bisogno di una forte iniziativa dello Stato, con una particolare incidenza al Sud, per riequilibrare ai valori piu' alti e migliorare la condizione dell'istruzione scolastica su tutto il territorio nazionale. Infatti storicamente la scuola e' un fattore di unita' di un Paese sia dal punto di vista culturale che della formazione di una coscienza civica della popolazione. Ma il progetto dell'Autonomia differenziata portato avanti dal governo, se dovesse andare in porto, non farebbe altro che peggiorare la situazione, allargando le diseguaglianze fra Nord e Sud. Infatti spingerebbe ad adattare la quantita' e la qualita' della iniziativa pubblica all'attuale stato di ricchezza dei territori. Come si suole dire 'facendo piovere sul bagnato'". Da qui l'invito a "firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare che vuole modificare quelle parti della Costituzione introdotte nel 2001, in particolare agli articoli 116 e 117, su cui si fonda il progetto dell'Autonomia differenziata del governo". La proposta si puo' sottoscrivere, anche con firma digitale, specificando il proprio Spid, su www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it