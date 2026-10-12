COMUNICATO STAMPA

La Carovana Per la Costituzione

Prossima tappa SOLAROLO

Una legge elettorale TRUFFA?

Giovedì 15 ottobre 2026, ore 20.30

Oratorio della Annunziata

La legge truffa MELONELLUM è legge, ed è già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Ma la Carovana Per la Costituzione continua il proprio cammino nel territorio provinciale, anzi, lo intensifica. Abbiamo il compito di dare informazioni, di sottolineare gli aspetti di grave incostituzionalità che la legge contiene, e il contesto nel quale ci troviamo. Il presidente del Consiglio, a legge approvata, con grande soddisfazione dice “Siamo entrati nella terza Repubblica”, quella che fino ad oggi abbiamo impedito, anche con la nostra vittoria referendaria del marzo scorso, che ha salvato l’autonomia e la indipendenza della ,Magistratura, uno dei pilastri della democrazia costituzionale. La cosiddetta Terza Repubblica, è la “loro”, non la nostra. E spiegheremo perché la “loro” Terza Repubblica non è la nostra, anche a Solarolo – dopo numerose tappe precedenti -, il prossimo giovedì 15 ottobre, alle ore 20.30, presso l’Oratorio della Annunziata.

Partecipano Guido Ceroni, della Segreteria ANPI provinciale, Maria Paola Patuelli, in rappresentanza delle Associazioni nazionali CDC, Libertà e Giustizia, Salviamo la Costituzione, Andrea Valentinotti, Per la Costituzione Rete della Provincia di Ravenna. L’Avvocato Andrea Valentinotti fa parte del collegio difensivo nazionale dei ricorrenti contro la legge elettorale TRUFFA, e spiegherà le ragioni e i tempi dei ricorsi a cui stiamo lavorando.

Coordina l’incontro Mariarosaria Venturi, del direttivo ANPI di Solarolo.

L’incontro ha il patrocinio del Comune di Solarolo.

La cittadinanza è invitata a partecipare anche con domande e proprie considerazioni.

12 ottobre 2026