COMUNICATO STAMPA

Per la Costituzione

La prossima tappa della CAROVANA

Una legge elettorale TRUFFA?

Lugo, 5 ottobre 2026, ore 20.30, Salone Estense

Per la Costituzione Rete della provincia di Ravenna, continua l’itinerario autunnale con la prossima tappa, a Lugo. L’incontro, come i precedenti, e i futuri, pone al centro della attenzione la legge elettorale in dirittura di arrivo alla Camera. E’ nostra ferma convinzione che abbia forti tratti di incostituzionalità, ed è nostro compito dare informazioni sul significato di questa nuova truffa, alla quale è nostro dovere di cittadinanza attiva opporci. Il crescente astensionismo – con numeri mai così bassi come nelle recenti elezioni in Calabria – conferma la diffusa sfiducia nel valore della rappresentanza. Ma, nel nostro caso, richiedere una legge elettorale coerente con la Costituzione, significa ribadire il nostro diritto ad essere rappresentati, e continueremo a farlo, nel nome della democrazia costituzionale, ancora una volta sotto attacco.

Durante gli incontri, a partire dal prossimo, a Lugo, informeremo anche della campagna, in preparazione, dei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la legge elettorale anticostituzionale, che partiranno appena la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

L’incontro di Lugo vede presenze significative, che confermano importanti collaborazioni, fra la nostra Rete, con l’avvocato Andrea Valentinotti, che fa parte del pool di avvocati che ci guideranno nel ricorsi alla Corte Costituzionale, Alessio Vacchi, della Segreteria provinciale della CGIL, Raffele Clò, Presidente del circolo ACLI di Lugo, Renzo Savini, Presidente provincilae ANPI.

Presenze che testimoniano la ricchezza dei principi che la nostra Costituzione fonda. Giustizia, uguaglianza, solidarietà, antifascismo.

Per la Costituzione Rete della provincia di Ravenna

2 ottobre 2026