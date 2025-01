A un anno dalla scomparsa vogliamo ricordare Felice Besostri con cui abbiamo condiviso molte battaglie in difesa della Costituzione, per i diritti e per la pace.

Felice Carlo Besostri è stato un avvocato e politico italiano, senatore per i Democratici di Sinistra, è stato autorevole componente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale ed è ricordato per il suo impegno contro le ultime leggi elettorali, in particolare per i ricorsi che hanno condotto all’abrogazione parziale del Porcellum e dell’Italicum.