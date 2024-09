Martedì 1 ottobre dalle ore 17:00 dibattito con Moni Ovadia, Fabio Cabrini, Umile Daniel Fabbricatore e Alfonso Gianni sulle feroci azioni militari decise dal governo israeliano in Palestina e in Libano, sull’importanza che la società civile si mobiliti, ancora più incisivamente, per dire BASTA! a questo criminale massacro di innocenti e della concreta possibilità che il quadrante mediorientale si infiammi ulteriormente, con rischi non facilmente calcolabili.

Potrete seguire l’incontro organizzato dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale e da Punto Critico Blog e porre i vostri quesiti tramite il link riportato di seguito: