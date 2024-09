Roma, Martedì 1 Ottobre 2024 ore 18,30, nella Sala Laudato SI’ del Campidoglio a Roma, sarà presentato l’ultimo libro di Antonio Pileggi intitolato “IUS PACIS”, Genesi Editrice – Torino. Interverranno l’on. Paolo Ciani, l’editore Sandro Gros-Pietro; modera l’on. Giorgio Trabucco; sarà presente l’autore.

Il libro, che ha ricevuto numerosi apprezzamenti e premi letterari, affronta il tema del diritto alla pace, un diritto che ancora non esiste, ma che “prima ancora di essere recepito dagli ordinamenti giuridici, dovrebbe entrare nella coscienza dei singoli esseri umani e dei popoli.”

I pericoli dell’olocausto nucleare sono messi a fuoco nelle note introduttive dell’editore e dell’autore. Il libro contiene concetti e parole chiave, anche in forma poetica, sulla necessità di porre fine all’epoca “primordiale e barbarica della guerra fra esseri umani”. È posto in risalto che il “comandamento non uccidere dev’essere composto di due sole parole, senza altre aggiunte o locuzioni di qualsiasi specie, come sono i casi, entrambi tribali, del ‘non uccidere un uomo della tua tribù’ e del ‘non uccidere un uomo della tua nazione o della tua religione.”