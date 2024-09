Il prossimo 20 settembre si conclude a livello nazionale e in provincia di Ravenna la prima fase della Campagna Referendaria per l’abolizione della Legge Calderoli che regola l’Autonomia Differenziata.

E’ intenzione del Comitato Referendario unitario della provincia di Ravenna festeggiare il lavoro svolto di raccolta firme e di informazione, iniziato il 20 luglio scorso con la presentazione del Comitato in Piazza Unità d’Italia, con una festa nella stessa Piazza, dal grande valore simbolico.

Alla festa, che avrà inizio alle ore 18, è invitata la Stampa. Saranno presenti le volontarie e i volontari che hanno lavorato, con dedizione e impegno, in questa torrida estate, in tante piazze, mercati, feste, sagre, e rappresentanti delle associazioni, sindacati, partiti che hanno dato vita al Comitato Referendario.

Sarà informata la stampa presente e la cittadinanza, che invitiamo ad essere presente, sull’esito della raccolta firme nella provincia di Ravenna e a livello nazionale.

Inoltre, il comitato Referendario non conclude qui il suo lavoro. Informeremo come e con quali azioni l’impegno continua, in attesa delle valutazioni conclusive della Corte Costituzionale.

Un brindisi bene augurante concluderà l’incontro.

In caso di maltempo la festa si svolgerà nella Sala Zirardini della CGIL Via Matteucci 15, Ravenna.