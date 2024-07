Il parlamento non è riuscito “ad impedire l’approvazione di questa legge perché le destre l’hanno imposta con la forza dei numeri -sottolinea Grandi- Il referendum abrogativo è la possibilità offerta dalla nostra Costituzione per cancellarla”.

Alcuni commentatori hanno messo in dubbio la possibilità di arrivare al quorum della metà degli elettori più uno per ottenere la validità del referendum abrogativo. “Ora -conclude il vice presidente del Cdc- dovrebbero ricredersi. Convincere a votare per il referendum è un contributo a far vivere la democrazia nel nostro Paese, è un percorso di partecipazione dei cittadini contro l’astensionismo. Possiamo farcela, come nel 2011”.

DN 7 POL 0 DNA POL RLA NAZ

Autonomia: Grandi (Cdc), ‘battaglia decisiva per futuro Paese, già 273.789 le firme’