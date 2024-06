By | Giugno 29th, 2024 |

Comunicato stampa

Il Coordinamento per la democrazia costituzionale aderisce alla manifestazione nazionale promossa dalla Cgil che si terrà sabato 6 luglio a Latina

Contro il sistema del caporalato, dello sfruttamento nei campi e dell’irregolarità cui sono relegati i lavoratori migranti

Il Coordinamento per la democrazia costituzionale aderisce alla manifestazione indetta dalla Cgil il 6 luglio a Latina.

La condizione di illegalità e di pesante sfruttamento in cui molti lavoratori, specialmente se immigrati, sono costretti a lavorare nei campi dell’Agro Pontino è inaccettabile per un paese civile. Lo è tanto più per quelle organizzazioni sindacali e quei movimenti che da tanti anni conducono una lotta contro il caporalato.

La morte per dissanguamento di Satnam Singh non è che l’ennesimo incidente mortale che allunga la plumbea serie di morti sul lavoro.

Le condizioni nelle quali è avvenuta dimostra la spaventosa mancanza di senso di responsabilità di chi sfrutta il lavoro altrui considerando la persona come un oggetto, come un accessorio della macchina di lavoro.

Poichè il sistema delle ispezioni che lo Stato dovrebbe garantire è del tutto insufficiente – come più volte è stato denunciato – consideriamo importante e necessaria l’iniziativa della Flai e della Cgil di dare vita alle Brigate del lavoro per intensificare la lotta al caporalato e proteggere la vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

Roma, 29 giugno 2024

La Presidenza del CDC