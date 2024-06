By | Giugno 19th, 2024 |

Sono 180 i costituzionalisti italiani che – facendo riferimento all’allarme lanciato da Liliana Segre lo scorso mese – hanno aderito all’appello contro il ddl Meloni-Casellati che punta a introdurre il premierato in Italia. Ci sono alcuni dei nomi più importanti del diritto italiano, giuristi e presidenti emeriti della Consulta come Enzo Cheli, Ugo De Siervo, Gustavo Zagrebelsky. La sua lettura è affidata a Monica Guerritore che chiude la manifestazione di oggi (18 giugno) dell’opposizione, della società civile, sindacati e associazioni contro l’autonomia differenziata. Che unita, appunto, al premierato (previsto per oggi il primo sì al Senato) mina le basi della nostra Costituzione.