Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale aderisce alle motivazioni dello SCIOPERO GENERALE PROCLAMATO da CGIL E UIL PER TUTTI I SETTORI PRIVATI PER GIOVEDÌ 11 APRILE 2024

GLI OBIETTIVI E LE RAGIONI DELLO SCIOPERO SONO:

BASTA MORTI SUL LAVORO: La salute e la sicurezza sul lavoro devono diventare un vincolo per poter esercitare l’attività d’impresa; occorre cancellare le leggi che negli anni hanno reso il lavoro precario e frammentato; superare il subappalto a cascata e rafforzare le attività di vigilanza e prevenzione.

PER UNA GIUSTA RIFORMA FISCALE

Lavoratori dipendenti e Pensionati pagano oltre il 90% del gettito IRPEF, mentre intere categorie economiche continuano a non pagare fino al 70% delle imposte dovute. L’evasione complessiva continua ad essere pari a 90 miliardi all’anno.

Per questo è necessario ridurre la tassazione sul lavoro dipendente ed i pensionati, tassare le rendite e contrastare l’evasione e promuovere un fisco progressivo abolendo la flat tax e estendendo la base imponibile dell’IRPEF a tutti i redditi.

Occorre andare a prendere le risorse dove sono per finanziare sanità e istruzione, non autosufficienza, diritti sociali e investimenti pubblici.

PER UN NUOVO MODELLO SOCIALE E DI FARE IMPRESA

Rimettere al centro delle politiche economiche e sociali del governo e delle Imprese il valore del lavoro a partire dal rinnovo dei CONTRATTI NAZIONALI e da una legge sulla rappresentanza, la qualità di un’occupazione stabile e non precaria, una seria riforma delle pensioni, il rilancio degli investimenti pubblici e privati per riconvertire e innovare il nostro sistema produttivo e puntare alla piena e buona occupazione a partire dal Mezzogiorno.