Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale esprime piena solidarietà alla professoressa Alessandra Algostino che è stata coinvolta e picchiata durante una carica della polizia mentre insieme ad altri colleghi e studenti partecipava ad un presidio democratico all’Università di Torino per protestare contro un’iniziativa neofascista.

La carica della polizia è stata tanto più ingiustificata in quanto è avvenuta al termine del presidio, quasi una ritorsione contro il successo dello stesso, coinvolgendo in modo indiscriminato e immotivato i partecipanti. Sono episodi che confermano l’esigenza di non abbassare la guardia della vigilanza democratica e antifascista. In particolare vi è l’esigenza che chi nell’occasione aveva la responsabilità dell’ordine pubblico venga sottoposto ad una verifica attenta delle scelte operate in un episodio che non deve ripetersi. Il Prefetto di Torino è tenuto a garantire il controllo dei comportamenti delle forze dell’ordine.

Il Coordinamento nell’augurare alla professoressa Algostino, e alle altre persone coinvolte nel pestaggio, pronta guarigione dichiara fin d’ora che sarà al loro fianco per fare valere il rispetto del diritto a manifestare e a non subire aggressioni.

La Presidenza del Cdc