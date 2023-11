Cdc aderisce a sciopero, ‘da governo insulto istituzionale’

Cdc aderisce a sciopero, ‘da governo insulto istituzionale’ (ANSA) – ROMA, 16 NOV – Il Coordinamento per la democrazia costituzionale sostiene lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil. In una nota la presidenza del Cdc afferma di condividere le ragioni che sostengono la protesta e annuncia che parteciperà alle manifestazioni in programma nei prossimi 15 giorni . Diretto l’attacco al governo il cui ricorso alla precettazione rappresenta un “insulto istituzionale” in risposta alle motivazioni economiche e sociali poste alla base dello sciopero generale. “Mai prima -sostiene il Cdc -si era arrivati ad atti di questa natura di fronte alla proclamazione di uno sciopero generale, che già tiene conto, nelle sue modalità, delle garanzie di tutela dei servizi essenziali. Il Governo con questa scelta decide di attaccare il diritto di sciopero, ulteriore dimostrazione della sua natura autoritaria e della sua vocazione anticostituzionale. Una ragione in più per stare accanto ai lavoratori in lotta e ai loro Sindacati”. (ANSA). 2023-11-16T11:14:00+01:00 FH ANSA per CAMERA03

