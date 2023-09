Fermiamo le lancette del “Doomsday clock” che dicono mancare

solo 90 secondi al conflitto nucleare

Incontro col professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica

Martedì 26 settembre, ore 15.30/19.00

Roma, sala Santi della Cgil nazionale, Corso d’Italia 25

In streaming su collettiva.it

Martedì 26 settembre, dalle 15.30, i promotori dell’appello “Cessate il fuoco”, il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale e Europe for Peace organizzano un incontro con il professor Giorgio Parisi, insignito quest’anno del premio Nobel per la Fisica.

Dopo il convegno del 30 giugno, da cui è scaturito l’appello per il cessate il fuoco in Ucraina, questo incontro si propone di rilanciare le proposte per il raggiungimento della pace e la fine di un conflitto che sta raggiungendo inaccettabili livelli di atrocità e che rischia di allargarsi.

Proprio questi rischi, con la possibilità dell’uso di armi nucleari, rende urgente un confronto il più ampio possibile perché tutti acquisiscano consapevolezza di cosa questo comporterebbe. Da qui l’invito al professor Parisi e la necessità di una riflessione su quali iniziative intraprendere per fermare le lancette del “doomsday clock” che indicano che potrebbero mancare solo 90 secondi all’uso del nucleare e al conseguente annientamento dell’umanità.

L’incontro, presieduto da Alfonso Gianni, direttore della rivista Alternative per il Socialismo, sarà aperto da Sergio Bassoli, dirigente Cgil e coordinatore di Europe for peace. Gli interventi introduttivi saranno di Mario Boffo, Ambasciatore a riposo (A/R) e Domenico Gallo, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione e vicepresidente del Coordinamento per la democrazia costituzionale. Interverranno inoltre: Gian Giacomo Migone, già presidente della commissione Esteri Senato; il generale Biagio Di Grazia; gli ambasciatori a riposo Ino Cassini, Elena Basile, Roberto Mazzotta, Rocco Cangelosi, Michelangelo Pipan; Lisa Clark, rappresentante italiana di Ican-Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari ed esponente di Europe for peace; Vincenzo Vita, presidente Associazione per il rinnovamento della sinistra (ARS); Tommaso Di Francesco, giornalista.

Concluderà i lavori Alfiero Grandi, vice Presidente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale.

L’incontro si svolgerà in presenza e potrà essere anche seguito in streaming su collettiva.it