By | Settembre 11th, 2023 |

Martedì 12 settembre, alle 14.00, si svolgerà l’audizione della rappresentanza del Coordinamento per la democrazia costituzionale in relazione al disegno di legge di iniziativa popolare n. 764 (modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative).

Saranno presenti Massimo Villone (presidente CDC), Alfiero Grandi (vicepresidente CDC), Grazia Maria Pistorino (Segreteria nazionale FlcCgil), Orazio Ruscica (Segreteria nazionale Gilda), Roberto Garofani (Segreteria nazionale Uil Scuola).

L’audizione verrà trasmessa dalla Web Tv del Senato: https://webtv.senato.it/webtv_comm?video_evento=243369