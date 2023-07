Documento di solidarietà all’ambasciatrice Elena Basile pubblicato da il manifesto.it

Esprimiamo piena solidarietà all’Ambasciatrice Elena Basile fatta oggetto di ingiusti attacchi e pesanti insinuazioni per avere espresso una propria opinione critica sul conflitto attualmente in corso in Ucraina.

Senza entrare nel merito degli articoli pubblicati dall’Ambasciatrice Basile e nel rispetto delle convinzioni di ciascuno di noi, vogliamo sottolineare che la nostra Costituzione tutela la libertà di espressione anche dei diplomatici quando si tratta di esprimere opinioni che non mettono in pericolo la sicurezza dello Stato e non utilizzano informazioni riservate di ufficio.

Nel caso di specie l’Ambasciatrice Elena Basile, dapprima utilizzando uno pseudonimo e poi come funzionario diplomatico a riposo, ha espresso una posizione critica – approfondita e ragionata – sulle posizioni assunte dai governi dell’Unione europea e dagli altri Paesi occidentali sulla guerra in corso senza venir meno ai suoi doveri di ufficio e di cittadina italiana, ma arricchendo con le sue riflessioni il dibattito su una questione che ci tocca tutti da vicino.

Firme:

Fulvio Abbate

Andreina Albano

Cesare Antetomaso

Giorgio Maria Baroncelli

Carlo Baruffi

Gianni Battaglia

Mauro Beschi

Francesco Blasi

Maria Luisa Boccia

Mario Boffo

Mario Bova

Alberto Bradanini

Rocco Cangelosi

Torquato Cardilli

Ino Cassini

Bobo Craxi

Antonio D’Andria

Eugenio D’Auria

Enrico De Maio

Tommaso Di Francesco

Robert Di Leo

Ida Dominijanni

Anna Falcone

Giovanni Ferrero

Patrizio Fondi

Paolo Foresti

Marco Frittella

Domenico Gallo

Giovanni Germano

Alfonso Gianni

Alfiero Grandi

Raniero La Valle

Massimiliano Marotta

Marco Matacotta

Roberto Mazzotta

Gian Giacomo Migone

Laura Mirakian

Enrico Nardi

Alberto Negri

Tiuna Notarbartolo

Moni Ovadia

Claudio Pacifico

Angelo Persiani

Vito Petrocelli

Antonio Pileggi

Michelangelo Pipan

Cesare Ragaglini

Maria Ricciardi Giannoni

Giovanni Russo Spena

Armando Sanguini

Barbara Spinelli

Massimo Spinetti

Lucio Tarallo

Raffaele Tecce

Fabio Vacchi

Gianfranco Varvesi

Mauro Volpi