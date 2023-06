Adista.it

Per una strategia di pace contro la follia della guerra: il 30 giugno il convegno del CDC

Il 30 giugno prossimo, ore 9.30-13.30, a Roma presso la Sala capitolare del chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (Senato della Repubblica, Piazza della Minerva 38), si tiene un convegno promosso dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale (CDC) sul tema “Guerra o pace? Quali scelte politiche per riportare la pace in Europa su iniziativa”. l’evento, organizzato su iniziativa della vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, è presieduto da Alfonso Gianni (direttore del trimestrale Alternative per il socialismo) e introdotto da Domenico Gallo (della Presidenza del CDC). Intervengono, poi, Giangiacomo Migone (presidente Commissione Esteri del Senato), Giuseppe Conte (presidente del Movimento 5 Stelle), Mariolina Castellone, Nicola Fratoianni (segretario nazionale di Sinistra Italiana), Arturo Scotto (direzione PD), Paolo Ciani (segretario di Demos), Fabio Mini (generale), Biagio Di Grazia (generale), Giuseppe Cassini (ex ambasciatore), Ida Dominijanni (giornalista e saggista), Raniero La Valle (giornalista), Vincenzo Vita (presidente Associazione per il Rinnovamento della Sinistra), Barbara Spinelli (giornalista), Alberto Negri (giornalista). Le conclusioni sono affidate ad Alfiero Grandi (vicepresidente del CDC).

Le richieste di accredito stampa devono essere inviate a mariadomenica.castellone@senato.it.