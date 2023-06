Inizia l’iter parlamentare del Ddl di iniziativa popolare contro l’autonomia differenziata. Da il manifesto.it

il manifesto.it

Comincia domani al Senato l’iter parlamentare del Ddl di iniziativa popolare contro l’autonomia differenziata

La Presidenza del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale ha ricevuto nella mattinata di oggi la comunicazione ufficiale da parte del Servizio Assemblea del Senato che il conteggio delle firme depositate il 1° giugno in calce al disegno di legge di revisione costituzionale di iniziativa popolare di modifica del terzo comma dell’articolo 116 e dei commi, primo, secondo e terzo, dell’articolo 117 della Costituzione contro l’autonomia differenziata, ha raggiunto e superato le 50mila firme valide e sufficienti (in realtà il loro numero supera le 100mila) per iscrivere il disegno di legge nell’ordine dei lavori del Senato.