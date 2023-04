By | Aprile 16th, 2023 |

l Coordinamento per la democrazia costituzionale aderisce e invita a partecipare alla manifestazione nazionale contro la conversione in legge del decreto Cutro che si terrà a Roma il 18 aprile alle ore 14 in Piazza della Madonna di Loreto.

A questo link l’appello che convoca la manifestazione e le adesioni