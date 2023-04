Dunque il 2 febbraio e il 16 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato, prima in via preliminare poi in via definitiva, il disegno di legge Calderoli per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Desta grande sorpresa il voto a favore dei rappresentanti al governo di Fratelli d’Italia. Infatti basta scorrere gli annali parlamentari per scoprire che nella XII legislatura fu presentata il 15 gennaio 2014 alla Camera dei deputati una proposta di legge costituzionale firmata da Cirielli e da “tal” Giorgia Meloni che pretendeva di ridisegnare profondamente il titolo V della seconda parte della Costituzione riformato nel 2001. In che modo? E qui nascono le sorprese. In primo luogo, come si legge nella relazione alla proposta, riducendo drasticamente la proliferazione degli enti territoriali intermedi. E quindi via con la cancellazione delle Province (in ciò anticipando la “riforma” promossa da Renzi e bocciata dal corpo elettorale il 4 dicembre 2016). Ma non basta: anche le Regioni attuali andavano soppresse per essere sostituite da 36 nuove Regioni per farle diventare “i centri propulsori della gestione amministrativa della cosa pubblica”; insomma venivano trasformate in enti intermedi tra Stato e Comuni privi di qualsiasi connotazione politico-programmatica. Il risultato era sconcertante: basti pensare che l’Umbria, che continuava a chiamarsi tale, veniva a comprendere le “polarità urbane” di Perugia e Terni e le “comunità territoriali” di Perugia, Terni, Città di Castello, Gubbio, Assisi, Gualdo Tadino, Foligno, Norcia, Spoleto. Orvieto, Todi e (addirittura, a rimembranza della circoscrizione amministrativa esistita fino al 1923) Rieti.