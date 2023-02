I comitati toscani del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale aderiscono convintamente e saranno presenti alla manifestazione di EUROPE FOR PEACE prevista per il 25 febbraio per chiedere la cessazione della guerra in Ucraina.

Riteniamo la cessazione immediata delle morti e delle distruzioni una priorità assoluta e il ‘cessate il fuoco’ la premessa per l’apertura di una trattativa fra tutte le parti coinvolte.

Consideriamo il ripudio della guerra espresso nella nostra Costituzione un precetto non eludibile e la rinuncia alla sovranità della Repubblica accettabile solo per l’obiettivo della Pace.

Chiediamo al nostro governo e alle nazioni aderenti alla UE di sostenere qualunque iniziativa riduca le sofferenze delle popolazioni civili e il rischio di una estensione del conflitto, e scongiuri l’uso di armamenti ancora più distruttivi.

Valutiamo non più rinviabile una riforma dell’ONU, che deve tornare ad essere quello strumento di garanzia della risoluzione delle vertenze internazionali per cui venne costituito e che troppo spesso è stato trascurato per gli interessi delle grandi potenze.

Ci uniamo a quanti, ovunque si trovino, proclamano che ‘la Pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno.