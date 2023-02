Autonomia,un ddl per provare a fermarla: bomba sotto unità e diritti

Villone: “Rischio Macroregione Nord, Meloni se ne è accorta?”

Milano, 9 feb. (askanews) – Riaprire il dibattito in Parlamento

sull’Autonomia regionale differenziata, portando in discussione

al Senato un disegno di legge costituzionale di iniziativa

popolare che di fatto azzererebbe la riforma Calderoli. È

l’iniziativa lanciata dal Coordinamento per la Democrazia

Costituzionale, guidato da Massimo Villone e Alfiero Grandi, e

sostenuta da parlamentari del Pd, di Articolo1, del M5s, per

provare a disinnescare quella che viene definita “una bomba a

tempo sotto l’unità nazionale di questo Paese, sotto i diritti

delle persone come salute e istruzione, ma anche sotto le

relazioni tra istituzioni con un aumento del contenzioso”.

In conferenza stampa alla Camera si trovano – oltre a Villone e

Grandi – Peppe De Cristofaro e Arturo Scotto, Marco Furfaro,

Gilda Sportiello. Grandi denuncia il “patto scellerato” tra le

forze della maggioranza: “A Fi la giustizia, a FdI il

presidenzialismo, alla Lega l’autonomia differenziata”. Partita

sulla quale “tutto viene gestito in casa leghista: Fontana, Zaia,

Giorgetti, Calderoli, Valditara… Meloni ha scomodato Garibaldi,

ma non so a cosa sta pensando la presidente del Consiglio di

fronte al merito e anche alle questioni di potere insite in

questa partita”. Una domanda che pone anche Villone, per il quale

la bozza Calderoli sostanzialmente determina “il ritorno alla

macro regione del Nord: potendo fare politiche coordinate,

chiedere la stessa autonomia su infrasrtutture, commercio con

l’estero, il Nord si stacca dal resto del Paese e si aggancia al

resto dell’Europa. Il disegno della Lega delle origini. Meloni se

ne è accorta?”.

Tanto più che il Parlamento non potrà più intervenire: “Il suo

ruolo arriva alla fine, quando può o bere o annegare, col voto di

fiducia. Dunque è sostanzialmente espropriato, quando invece

dovrebbe essere il protagonista”, osserva Grandi, per il quale

“questo progetto va valutato per l’importanza nefasta, deve

essere respinto e ritirato”. Una battaglia, dice Villone, che “va

combattuta per i nostri figli e nipoti, che non è detto che

conoscano l’Italia come l’abbiamo conosciuta noi”.

E allora si cerca di raccogliere le 50mila firme necessarie per

far discutere in Senato il ddl costituzionale messo a punto da

Villone, che riforma il comma 3 dell’articolo 116 e i comma 1,2 e

3 dell’articolo 117, con l’obiettivo di sottrarre alla richiesta

di autonomia le materie oggi sotto la potestà esclusiva dello

Stato, e introducendo un referendum nazionale sulle eventuali

intese tra Stato e Regioni.

Tutti consapevoli della difficoltà del compito: “I rapporti di

forza sono quelli che sono, ma vogliamo che tutti mettano sul

tavolo il loro punto di vista. Almeno la maggioranza guardi in

faccia la realtà, non facciano finta di non sapere cosa stanno

votando”.

Rea 20230209T135717Z

Autonomia: giuristi di sinistra,bomba a tempo sotto unità Italia

Cdc lancia proposta iniziativa popolare per modificare Titolo V

(ANSA) – ROMA, 09 FEB – L’Autonomia differenziata “è una

bomba a tempo sotto l’unità del Paese, sotto i diritti della

persona”. Così Alfiero Grandi ha sintetizzato il giudizio sulla

Bozza Calderoli, nel corso di una conferenza stampa del

Coordinamento per la Democrazia costituzionale”, l’associazione

di giuristi progressisti presieduta da Massimo Villone, che

intende promuovere una “battaglia in Parlamento e nel Paese”

contro l’Autonomia, e ha lanciato una raccolta di firme per una

proposta di legge di iniziativa popolare che modifichi il Titolo

V della Costituzione, quello che nel 2001 ha introdotto la

possibilità dell’autonomia.

Nella conferenza stampa è stato presentato il libro, “Le

Regioni dell’egoismo” (Futura editrice) di Mauro Sentimenti,

anch’egli membro del Cdc e tra i promotori dei ricorsi

giudiziari contro le ultime leggi elettorali. L’Autonomia, ha

detto Grandi, è “figlia del patto scelerato politico elettorale

in cui i partiti del centrodestra si sono accordati per

interventi sulla giustizia, a Fi, sul presidenzialismo, a Fdi e

sull’Autonomia, alla Lega”. “E’ stupefacente – ha aggiunto – che

la presidente del Consiglio che va in Algeria a sottoscrivere

accordi per le forniture energetiche nazionali, accetti l’idea

che un domani vi vadano 20 delegazioni regionali”. Secondo

Villone la riforma del Titolo V del 2001 “riflette lo spirito

degli Anni 90, con la Lega apertamente secessionista che spostò

l’asse politico del Paese. E quella tesi è oggi in campo”. Lo

dimostra, ha aggiunto Villone, il fatto che la Bozza Calderoli

preveda che anche le regioni a Statuto speciali possano accedere

all’Autonomia differenziata, così che Friuli Venezia Giulia e

Valle d’Aosta “si aggiungano alle altre per formare la

macro-regione del Grande Nord”. Di qui l’iniziativa del Cdc non

solo contro la Bozza Calderoli, ma anche per una proposta di

iniziativa popolare che mira a modificare il TItolo V.

Alla conferenza stampa sono intervenuti alcuni parlamentari

dell’opposizione, come Beppe De Cristofaro (Avs), Gilda

Sportiello (M5s), Marco Furfaro (Pd) e Arturo Scotto (Articolo

1) che hanno sottolineato la necessità di “coordinare” in

Parlamento le opposizioni nella battaglia contro il testo

Calderoli, una “battaglia che dovrà essere portata anche nel

Paese” coinvolgendo “forze sociali, popolari e intellettuali”, e

puntando anche a fare emergere “le contraddizioni nella

maggioranza”. (ANSA).

AUTONOMIA, CAMERA: INCONTRO COORDINAMENTO PER DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE

(9Colonne) Roma, 9 feb – Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale promuove un incontro stampa per presentare il libro “Le Regioni dell’egoismo. Autonomia differenziata, un pericolo per l’unità e il futuro del Paese” (Futura Editrice – Cgil), che contiene contributi di Christian Ferrari, segretario confederale Cgil; Maria Cecilia Guerra, deputata; Francesco Pallante, costituzionalista; Francesco Sinopoli, segretario generale Flc Cgil; Massimo Villone, costituzionalista, presidente del CDC, Mauro Sentimenti, giurista. L’incontro si svolge oggi, alle 12, presso la Sala stampa della Camera. In quest’occasione, verrà anche presentata la raccolta firme per il ddl costituzionale di iniziativa popolare promosso dal CDC sull’autonomia differenziata, che propone la revisione degli artt. 116 c.3 e 117 della Costituzione. Partecipano: Massimo Villone, presidente CDC, Alfiero Grandi, vicepresidente CDC, Mauro Sentimenti, giurista, Peppe De Cristofaro, capogruppo Misto Senato, Vittoria Baldino, vice capogruppo M5S Camera, Arturo Scotto, coordinatore art.1 Mdp, Marco Furfaro, capogruppo Pd Commissione Affari Sociali della Camera.