Giovedì 9 febbraio, ore 12, Sala stampa Camera dei Deputati

Presentazione del libro Le Regioni dell’egoismo. Autonomia differenziata, un pericolo per l’unità e il futuro del Paese”. A cura di Mauro Sentimenti

Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale promuove un incontro stampa per presentare il libro “Le Regioni dell’egoismo. Autonomia differenziata, un pericolo per l’unità e il futuro del Paese”, Futura Editrice (editrice della Cgil), che contiene contributi di: Christian Ferrari, Segretario confederale Cgil; Maria Cecilia Guerra, deputata; Francesco Pallante, costituzionalista; Francesco Sinopoli, Segretario generale Flc Cgil; Massimo Villone, costituzionalista, presidente del CDC, Mauro Sentimenti, giurista.

L’incontro stampa si svolgerà giovedì 9 febbraio alle ore 12, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione a Roma.

In quest’occasione, verrà anche presentata la raccolta firme per il DDL costituzionale di iniziativa popolare promosso dal CDC sull’autonomia differenziata, che propone la revisione degli artt. 116 c.3 e 117 della Costituzione.

Parteciperanno: Massimo Villone, presidente CDC, Alfiero Grandi, vicepresidente CDC, Mauro Sentimenti, giurista, Sen. Beppe De Cristofaro, Capogruppo Misto Senato, On.Vittoria Baldino, vice capo gruppo M5S Camera, On. Arturo Scotto, coordinatore art.1 Mdp, On. Marco Furfaro, capo gruppo PD Commissione Affari Sociali della Camera.

Il libro può essere acquistato presso le librerie, oppure on line sul sito di Futura Editrice: www.futura-editrice.it

Per i giornalisti che avessero bisogno di accredito contattare Andreina Albano al 3483419402 – andreinaalbano@gmail.com

Roma, lunedì 6 febbraio 2023