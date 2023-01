La posizione del Presidente di Confindustria Bonomi sul progetto di autonomia regionale differenziata è importante.

Bonomi riconosce esplicitamente che quando Confindustria ha ragionato sull’autonomia regionale differenziata 22 anni fa, fino a 23 materie, era un mondo diverso e che oggi non si deve dividere l’Italia, che abbiamo bisogno di una dimensione europea e che la soluzione non è un sistema regionale e fa esempi importanti, guarda caso proprio nei grandi lavori pubblici e infrastrutturali.

Alla Presidente del Consiglio Meloni che aveva detto che qui si fa l’Italia o si muore, citando Garibaldi, la posizione di Confindustria dovrebbe consigliare di non accettare la bozza Calderoli che porta dritta a frantumare il nostro sistema istituzionale solo per ragioni di potere di alcuni gruppi dirigenti regionali.

La bozza Calderoli è un manifesto ideologico che porterebbe guai seri ai conti pubblici, che porterebbe al disconoscimento del ruolo del parlamento, che aprirebbe ulteriori divaricazioni su materie fondamentali tra le aree del nostro paese e anche quelle forti non avrebbero alcuna convenienza da un sistema paese più debole nella attuale competizione europea e mondiale.

Per questo il coordinamento per la democrazia costituzionale insieme a sindacati scuola rappresentativi ha presentato una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare su cui sta raccogliendo le firme per correggere gli articoli 116 terzo comma e 117 del titolo V della Costituzione, in modo da chiudere definitivamente la porta ai tentativi di forzare l’interpretazione della Costituzione della bozza Calderoli.