L’organizzazione sindacale Gilda sostiene la proposta di legge di iniziativa popolare sull’autonomia differenziata promossa dal CDC.

UNA FIRMA PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA.

Il disegno di Legge del Ministro Roberto Calderoli sull’autonomia differenziata, che riguarda istruzione, sanità, mobilità e assistenza sociale, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri verrà discusso in Parlamento. Un disegno questo che ha sollevato molte critiche e contestazioni anche dal mondo della scuola. I promotori della Legge Costituzionale di iniziativa popolare sull’autonomia regionale per modificare gli articoli 116 e 117 della Costituzione presenteranno le ragioni del no all’autonomia differenziata Giovedì 26 gennaio 2023 dalle ore 18.30 alle 19.30 online INTERVERRANO i segretari sindacali Francesco Sinopoli (Cgil), Rino Di Meglio (Gilda), Roberto Garofani (RUA Uil), Massimo Villone, Alfiero Grandi e il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Pier Francesco Majorino, La diretta anche su Gildatv.it ( https://youtu.be/3Mstrg4hL1U ) Intervento del Prof. Massimo Villone (VIDEO) Raccogliamo l’appello del Prof. Villone e invitiamo tutti gli insegnanti a firmare ONLINE la proposta di Legge “No all’autonomia differenziata cliccando su questo link: https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC