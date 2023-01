E’ ora disponibile il libro “Le Regioni dell’egoismo. Autonomia differenziata, un pericolo per l’unità e il futuro del Paese”, edito da Futura Editrice (casa editrice della Cgil), con prefazione di Christian Ferrari (segretario confederale CGIL) e i contributi di Mauro Sentimenti (che ne è anche il curatore), Maria Cecilia Guerra, Francesco Pallante, Francesco Sinopoli, Massimo Villone.

Il libro – che può essere acquistato ordinandolo presso le librerie delle città italiane oppure on line sul sito di Futura Editrice ( www.futura-editrice.it ) – si propone di favorire una maggiore consapevolezza dell’opinione pubblica sulla natura della posta in gioco e di sostenere la raccolta firme a sostegno del DDL di iniziativa popolare promosso dal CDC per la revisione degli artt. 116 e 117 Cost.

Come è noto Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna hanno richiesto l’attribuzione a sé stesse di maggiore autonomia nell’ambito di un numero esorbitante di materie tra quelle indicate nell’articolo 117 Cost. “con la garanzia – come spiega Maria Cecilia Guerra nel suo contributo al libro – di poter gestire quote crescenti di gettito erariale senza vincoli di solidarietà”. “