I PROMOTORI DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE SULL’AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA PER MODIFICARE GLI ARTICOLI 116 E 117 DELLA COSTITUZIONE INCONTRANO IL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

PIERFRANCESCO MAJORINO

IL 26 GENNAIO DALLE ORE 18.30ALLE 19.30 CONFRONTO ON LINE SULLA PIATTAFORMA ZOOM.

PARTECIPANO

MASSIMO VILLONE PRESIDENTE DEL CDC

ALFIERO GRANDI VICE PRESIDENTE CDC

FRANCESCO SINOPOLI SEGRETARIO GENERALE FLCGIL

ROBERTO GAROFANI RUA NAZIONALE UIL SCUOLA

RINO DI MEGLIO SEGRETARIO GENERALE GILDA

I promotori presenteranno nell’incontro le ragioni della loro contrarietà al testo della legge di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost., in tema di autonomia differenziata presentato dal ministro Calderoli, e alle norme da lui ispirate e introdotte nella legge di bilancio sui livelli essenziali di prestazioni (Lep). In entrambi i casi si prospetta un aumento delle diseguaglianze e dei divari territoriali che pone a rischio i diritti fondamentali e l’unità stessa del paese. Per una più efficace garanzia contro tale rischio i promotori hanno presentato una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per la modifica degli articoli 116, terzo comma, e 117, sulla quale è in corso la raccolta delle firme.

Il testo della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare è scaricabile dal sito www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it, su cui può essere anche firmata tramite SPID.

Inoltre, sul sito, nella sezione del menù “Autonomia differenziata”, oltre al testo della proposta di legge, sono pubblicati gli approfondimenti, i materiali, alcuni significativi documenti di adesione alla raccolta firme.

Si può seguire la diretta dell’incontro sulla pagina fb del CDC: https://www.facebook.com/referendumiovotono