Domenica scorsa si è tenuto presso la biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria al Maschio Angioino l’incontro su “Autonomia differenziata e Presidenzialismo: ovvero come scardinare la Costituzione” organizzato dal comitato napoletano del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale e il Comitato Provinciale di Napoli dell’ANPI. Nelle due brevi interviste pubblicate su youtube (di seguito i link), i relatori Prof. Massimo Villone, Presidente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, e Vincenzo Calò, responsabile Area Sud dell’ANPI, illustrano i temi al centro del confronto, che ha visto anche gli interventi di Arturo Scotto, Peppe De Cristofaro, Domenico Ciruzzi, Nicola Ricci e Marco Sarracino e una grande partecipazione di cittadine e cittadini che non hanno fatto mancare il proprio contributo di idee. A seguire pubblicheremo tutti gli interventi.