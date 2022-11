By | Novembre 18th, 2022 |

IL COMUNE DI ROSE (Cosenza) dice no all’autonomia differenziata

Nella sua deliberazione assunta il 10 novembre 2022 la Giunta comunale di Rose (Cosenza) ha espresso, tra i vari punti, il

“Rifiuto dell’autonomia differenziata. Questa riforma è ormai anacronistica, in quanto concepita prima della pandemia, che ha fatto emergere tutti i limiti della sanità regionalizzata. All’autonomia differenziata, che rischia di aggravare le disparità territoriali anche se non prevede l’utilizzo dei residui fiscali, contrapponiamo premialità per i comuni più virtuosi e l’incentivo a forme di cooperazione tra Comuni del Nord e Comuni del Sud.”