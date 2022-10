OSSERVATORIO SULLA TRANSIZIONE ECOLOGICA – PNRR

Promosso da: Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Laudato Si’, NOstra

L’Osservatorio sulla transizione ecologica – PNRR aderisce pienamente alle ragioni esposte nel ricorso al Procuratore di Palmi dal Coordinamento dei Movimenti del Territorio interessato dall’ “adeguamento e completamento”, cioè sostanzialmente dal raddoppio, dell’inceneritore di Gioia Tauro.

L’Osservatorio sostiene pienamente le ragioni del ricorso che espone “la pericolosità e l’impatto” sull’ambiente del territorio e sulla salute delle persone di questa decisione malgrado già sulla parte già funzionante erano necessari interventi urgenti mai realizzati per limitare i danni, come un secondo strato filtrante sulla linea di abbattimento dei fumi (richiesto nel 2015) che non è mai stato realizzato. Né l’impianto già esistente è stato adeguato alle nuove normative ambientali entro il gennaio 2016 come era necessario e previsto.

Restano tutti i gravi problemi precedenti e ora si vorrebbe procedere al sostanziale raddoppio. Non sono stati fatti controlli sul deposito dei fumi nel territorio, in particolare sulla diffusione di particolato. Sono inoltre denunciati malfunzionamenti dell’impianto e studi compiuti dimostrano che questo ha gravi conseguenze sulla salute delle persone.

La richiesta del CMDT alla magistratura di intervenire è una modalità di tutela del territorio, dell’ambiente, della salute delle persone che viene giustamente richiesto prima che si proceda al potenziamento dell’impianto che potrebbe portare a conseguenze molto più gravi.

L’Osservatorio per la transizione ecologica – PNRR condivide e appoggia pienamente questa iniziativa.

Mario Agostinelli, Alfiero Grandi, Jacopo Ricci

20/10/2022