Condividiamo il documento dell’Anpi, occorre convincere a partecipare al voto, come del

resto chiedono anche altri appelli. Non votare è un errore che consegna a chi partecipa un potere maggiore. Questo non va dimenticato ora che le destre si sentono forti, puntano a vincere e cercheranno in ogni modo di mobilitare i loro elettori. Queste elezioni decideranno della qualità futura della democrazia del nostro paese. Purtroppo la pessima legge elettorale in vigore non è stata cambiata, malgrado sia stata giudicata la peggiore.

Chi dichiara di avere come primo obiettivo il contrastare le destre, a partire dal Pd, non è riuscito o non ha voluto utilizzare al meglio i meccanismi elettorali in vigore per evitare di fare regali alle destre. Al punto che un fronte compatto delle destre, che punta a conquistare il potere per decidere sul futuro dell’Italia, si confronta con una divaricazione tra i soggetti politici che dovrebbero contrastarlo.

A nulla sono serviti gli appelli a contrastare le destre.

Dopo il 25 settembre le destre punteranno a modificare la Costituzione cambiando la

sostanza della democrazia italiana. Presidenzialismo, autonomia regionale differenziata, minacce all’indipendenza della magistratura dalla politica sono i punti essenziali di questo attacco all’assetto istituzionale definito dalla nostra Costituzione, nata dalla Resistenza.

Preoccupa in particolare che i grandi problemi sociali e del lavoro, aggravati dalle conseguenze della crisi energetica e dell’ambiente, della guerra in corso e in peggioramento, dai rischi per il futuro dell’occupazione e della qualità del lavoro e delle retribuzioni, dalla crescita della povertà, anziché essere affrontati e risolti possano precipitare per politiche del tutto sbagliate e socialmente divaricanti, che finirebbero con lo spaccare ancora di più il paese tra settori sociali, tra aree territoriali, tra generazioni.

Tutto questo è aggravato dai rischi di un serio pericolo per la pace nel mondo, provocato

dalla crisi Ucraina, e da una ripresa della rincorsa agli armamenti, mentre la crisi climatica è relegata in secondo piano malgrado tutto ne confermi la sua drammaticità, a partire dall’alluvione nelle Marche. Il risultato elettorale deciderà le scelte politiche future e questo nell’immediato richiede di contribuire a fermare le destre.

Dopo il voto sarà necessario prendere nuove iniziative forti e unitarie per una legge

elettorale, scegliendo una rappresentanza su base proporzionale e consegnando agli

elettori la decisione reale su chi deve essere eletto, per cambiare il titolo V della

Costituzione contro la rottura dell’unità nazionale, per garantire l’indipendenza della

magistratura dai nuovi attacchi alla sua autonomia, per attuare pienamente la Costituzione sul piano sociale e dei diritti delle persone, per garantire il rispetto dell’articolo 11 della Costituzione costruendo un movimento unitario per fermare la guerra in Ucraina puntando ad una conferenza internazionale per la pace e scongiurare l’olocausto nucleare.

*** La Presidenza nazionale del CDC (Coordinamento per la democrazia costituzionale)