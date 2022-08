La scomparsa della professoressa Lorenza Carlassare priva il nostro paese di una persona splendida che ha interpretato il suo ruolo professionale di costituzionalista come una missione per testimoniare e trasmettere alle future generazioni i valori profondi della Costituzione generata dalla Resistenza. Lorenza è stata interprete, divulgatrice e difensore intransigente dei beni pubblici repubblicani che la Costituzione ha attribuito al popolo italiano. Ha messo la sua sapienza giuridica e la sua passione civile a disposizione di quanti nel corso degli anni si sono battuti per contrastare la degenerazione della vita delle istituzioni democratiche, a partire dall’allarme lanciato da Dossetti nel 1994. Nel 2016 si è impegnata a fondo nella grande mobilitazione collettiva che ha portato al rigetto della riforma Renzi che avrebbe sfigurato il volto della democrazia italiana ed è stata attiva fino all’ultimo nel denunciare i guasti di una politica fuoriuscita dai binari segnati dal progetto costituzionale, rimanendo membro attivo del Direttivo della nostra associazione. Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale si unisce al cordoglio generale, esprime vicinanza alla famiglia e rimpiange la perdita di una donna generosa e geniale, la cui scomparsa impoverisce il tessuto democratico del nostro Paese.