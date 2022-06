By | Giugno 9th, 2022 |

Il 12 giugno, a partire dalle 22.30, i componenti della Presidenza nazionale e i sostenitori del comitato per il no ai referendum sulla giustizia seguiranno lo spoglio delle schede e gli exit poll nella sala convegni della Città dell’altra economia a Roma, in Largo Dino Frisullo (zona Testaccio).