Mercoledì 8 giugno su Rai 1 in diretta alle ore 14.00 confronto (a quattro, due Sì e due No) sui referendum giustizia sul quesito 3 (separazione delle carriere). Sempre Mercoledì 8 giugno confronto a sei (tre sì e tre no) in diretta su Rai 3 alle ore 15.20 sul quesito 2 (custodia cautelare).

Ad entrambe le trasmissioni prende parte ARMANDO SPATARO per le ragioni del No