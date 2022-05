Anche a Ravenna abbiamo dato vita al Comitato per il NO ai referendum sulla giustizia, promosso dal Coordinamento nazionale per la Democrazia Costituzionale.

Presidente del Comitato pe il NO è Domenico Gallo, già magistrato.

I quesiti referendari, proposti dalla Lega e dai Radicali, non sono di facile comprensione. Sentiamo quindi il dovere civile di promuovere incontri pubblici per informare su ogni singolo quesito e per motivare il nostro NO. Pandemia e guerra in corso non possono allontanarci da ciò che riguarda la politica nel suo farsi e il compito di verificare se ciò che accade sia o meno coerente con la nostra Costituzione, che ha sancito la divisione dei poteri – legislativo, esecutivo, giudiziario – e l’ autonomia della Magistratura.

Invece, i referendum, anziché migliorare i diritti e le domande di giustizia, esprimono una diffidenza nei confronti del lavoro dei magistrati e del controllo della legalità.

Da qui provengono le ragioni del nostro NO a tutti e cinque i quesiti.

Proponiamo quindi un calendario di incontri, per informare, con l’aiuto di magistrati di grande esperienza, i nostri NO.

Sarà nostra cura distribuire, in occasione degli incontri, anche materiale informativo cartaceo.

La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle norme anti covid.

Ecco il calendario provinciale degli incontri: Ravenna 4 giugno, ore 17.00; Lugo 7 giugno, ore 18.00; Cervia 8 giugno, ore 20.30