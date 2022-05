By | Maggio 1st, 2022 |

Primo seminario: “Occorre una nuova legge elettorale”,

2 maggio 2022, dalle 17 alle 20.

Introduzioni Alfiero Grandi, Presidenza CDC, e Prof. Gaetano Azzariti, Presidente di Salviamo la Costituzione.

Interventi: On. Brescia, Presidente Comm. Affari Costituzionali Camera; Prof.ssa Nadia Urbinati, Columbia University; On. Federico Fornaro, relatore legge costituzionale per il Senato; Professor Felice Besostri.

Domande e brevi interventi, repliche dei relatori, termine dei lavori entro le ore 20.

Link per partecipare all’evento:

ID riunione: 885 5436 8786 Passcode: 086362