25 APRILE: COORD. DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, 'RESPINGERE ATTACCHI STRUMENTALI ALL'ANPI'

25 APRILE: COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, 'SIAMO CON L'ANPI'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Troppe volte è stato sottovalutato il valore di ricordare la Resistenza al nazifascismo. Troppe volte è stato sottovalutato il tentativo di cancellare la storia e di riscriverla assolvendo i responsabili della tragedia della seconda guerra mondiale in cui ci ha portati il fascismo italiano. Per questo occorre fare riuscire al meglio le iniziative grandi e piccole che ricordano i sacrifici dei partigiani che hanno conquistato la libertà per tutte per tutti in Italia. Per questo occorre respingere con forza il tentativo di attaccare l'Anpi, associazione che è l'erede dei protagonisti di quella eroica lotta di liberazione nazionale dalla dittatura fascista e dalle armate naziste, ridando così all'Italia la dignità che il fascismo le aveva tolto entrando in guerra a fianco della Germania nazista". E' quanto dichiara, in una nota, la presidenza nazionale del COORDINAMENTO per la DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE. "Siamo con l'Anpi nel respingere gli attacchi strumentali al suo Presidente Pagliarulo e a tutto il gruppo dirigente. L'Anpi – si legge nelle nota – ha un'autorità morale e politica che è fondamentale nell'Italia di oggi e chi si rende responsabile di attacchi insulsi e infondati compie un'azione deplorevole e sbagliata. W i partigiani, W il 25 aprile".