Il Coordinamento per la democrazia costituzionale (Cdc) esprime il proprio dolore e cordoglio per la scomparsa di David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo. Abbiamo apprezzato in lui le qualità umane e professionali nel suo ruolo di giornalista, la sua costante ricerca di obiettività nell’informazione, il suo attaccamento al servizio pubblico radiotelevisivo. Abbiamo poi stimato le sue capacità politiche nel delicato ruolo di Presidente del Parlamento europeo. Le posizioni da lui espresse fin nel suo ultimo messaggio di fine anno a favore di una riforma del Patto di stabilità contro il ritorno a politiche rigoriste, la sua denuncia delle diseguaglianze, cresciute durante la pandemia, e la sua sensibilità nei confronti della necessità per l’Europa di aiutare e accogliere i migranti, testimoniano non solo una piena e convinta adesione agli ideali dell’europeismo, ma una costante tensione intellettuale e politica verso i passi in avanti che bisogna fare perché l’Unione europea diventi veramente la casa democratica e solidale dei popoli europei aperta alla ricerca continua della pace, della fratellanza fra le cittadine e i cittadini del mondo e alla difesa dell’ambiente del nostro pianeta. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutte e tutti coloro che gli hanno voluto bene.

La presidenza del Cdc.

Roma 12 gennaio 2022