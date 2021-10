By | Ottobre 10th, 2021 |

Sdegno e condanna per l’assalto alla sede della Cgil e gli scontri provocati da una parte dei manifestanti a Roma

Il Coordinamento per la democrazia costituzionale esprime una ferma e dura condanna degli scontri provocati da una parte dei manifestanti a Roma, in particolare per l’assalto alla sede nazionale della Cgil, a cui va tutta la nostra solidarietà.

L’assalto al sindacato è un comportamento fascista inaccettabile.

Quando le manifestazioni degenerano in questo modo non è più dissenso ma attacco squadrista e provocazione alla democrazia del nostro Paese.

La destra fascista e squadrista sta utilizzando manifestazioni di dissenso come occasione e copertura per provocazioni che vanno respinte con determinazione.

Le riprese dell’assalto alla sede della Cgil e le provocazioni in altre parti del centro di Roma, compreso il tentativo di assalto alle sedi istituzionali, consentono di individuare i responsabili che vanno perseguiti con determinazione facendo rispettare il principio della Costituzione che il fascismo e i suoi attacchi squadristi sono fuorilegge.

Roma, 9 ottobre 2021