Comunicato stampa

Un’iniziativa importante e innovativa comincia male

Dichiarazione dell’Osservatorio sulla transizione ecologica

promosso dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Laudato Sì’ e NOstra

Il 25 giugno 2021 il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato un bando di avviso pubblico per presentare entro 20 giorni manifestazioni d’interesse, rivolto a tutti i soggetti imprenditoriali in grado di proporre progetti ed investire nell’eolico off-shore galleggiante, giustamente considerato una tecnologia innovativa che potrebbe costituire titolo per accedere ai finanziamenti del PNRR.

E’ importante che il Ministero faccia la scelta di investire nelle rinnovabili e segnatamente nell’eolico off-shore galleggiante, ma non è chiaro perché non lavori di concerto con il Ministero dei trasporti e del Mare che fino ad ora non risulta avere approvato il piano sulla collocazione dell’eolico offshore nell’ambito della pianificazione dello spazio marittimo italiano, piano da inviare a Bruxelles entro il termine del 31 marzo, come stabilito dalla direttiva 2014/89/UE recepita dal DL 17/10/ 2016, n. 201.

Così una buona iniziativa rischia di trasformarsi in una perdita di tempo e di ridursi a un mero confronto tra Ministero e investitori, mentre lavorando insieme si potrebbero assumere decisioni immediatamente operative e quindi investire nelle rinnovabili nei tempi più brevi possibili.

Occorre cambiare metodo, recuperando la collegialità del governo e la capacità di operare concretamente e rapidamente.

Mario Agostinelli (coordinatore Laudato sì’), Alfiero Grandi (vicepresidente Cdc),

Jacopo Ricci (portavoce Nostra)

2 luglio 2021