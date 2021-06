www.salviamolacostituzione.ra.it

Il nostro 2 giugno

Con due appuntamenti

Fra il passato, alle origini della Repubblica, e un presente carico di pericoli

L’Unità della Repubblica è a rischio?

Interrogativi che affronteremo con Libertà e Giustizia e i Comitati contro l’Autonomia differenziata

Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di Ravenna intende aderire a due appuntamenti che, nonostante il permanere di difficoltà negli spostamenti, sono da seguire a distanza ma in diretta.

La nostra Repubblica è da conoscere nelle sue origini e da salvaguardare rispetto a pericoli incombenti che rischiano di minarne la recente e in parte incompiuta unità. Incompiuta perché le promesse della Costituzione, non di rado disattese, sono oggi in bilico su questioni fondamentali, a partire dalla universalità dei diritti che, in realtà, sono diseguali nei vari e diversi territori, e ancor più potrebbero esserlo in futuro.

Il 2 giugno è una festa che il Presidente Ciampi volle fare rivivere, perché Repubblica è all’origine della nostra Costituzione, che Ciampi definì mia Bibbia civile.

E’ una festa grande che merita di essere onorata ad occhi aperti, con attenzione alta e doverosamente critica di fronte al presente.

Quest’anno non tutt* potremo essere nelle varie piazze per l’alzabandiera, ma della nostra Repubblica il 2 giugno ci occuperemo.

Ascoltando e interagendo con voci che ci rappresentano: Sandra Bonsanti, Armando Spataro, Nadia Urbinati, Gustavo Zagrebelsky, Gaetano Azzariti, Francesco Pallante, Massimo Villone.

Primo appuntamento, al mattino, con Libertà e Giustizia

2 Giugno: diritti e uguaglianze



Mercoledì, 2 giugno 2021

Ore 10.30 – 12.30

Sandra Bonsanti

Contro l’oblio: la memoria come forma di giustizia

Armando Spartaro

Le riforme in tema di giustizia: tra obiettivi di efficienza e rischi di strumentalizzazione

Nadia Urbinati

Niente sarà più come prima: la forza dirompente del suffragio universale nel 1946

Gustavo Zagrebelsky

Con voce di donna: le leadership femminili in politica

Modera: Elisabetta Rubini

Secondo appuntamento, nel pomeriggio, con i Comitati NO AD

Mercoledì 2 giugno 2021

ore 18,00

incontro online

“LA REPUBBLICA, UNA E INDIVISIBILE

NON DIFFERENZIABILE”

Introduce:

Marina BOSCAINO – esecutivo nazionale dei comitati NO AD

Interverranno i costituzionalisti:

Gaetano AZZARITI

Francesco PALLANTE

Massimo VILLONE



Sarà possibile partecipare all’evento su ZOOM

e sui canali del coordinamento di Roma contro ogni AD

