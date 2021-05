By | Maggio 2nd, 2021 |

COMUNICATO

Lo scorso 22 gennaio è entrato in vigore il Trattato internazionale di Messa al Bando delle Armi Nucleari, che è stato adottato in sede ONU nel 2017 con 122 voti favorevoli e ha ottenuto nello scorso ottobre la ratifica da parte del cinquantesimo Stato, necessaria per il suo perfezionamento.

L’Italia non ha partecipato a nessuna di queste fasi, nonostante il dettato dell’art. 11 Cost. indichi che la nostra Repubblica “ripudia” la guerra.

Il Coordinamento toscano per la Democrazia Costituzionale, Libertà e Giustizia, la Tavola della Pace e della Cooperazione e la Rete italiana Pace e Disarmo intendono richiamare l’attenzione della opinione pubblica sulla necessità di ratificare il Trattato, informando sulla presenza di ordigni nucleari sul territorio italiano e sui rischi che questo comporta.

A tale scopo hanno organizzato un incontro pubblico on line con tre esperti di questa complessa materia: il generale Fabio Mini, il professor Angelo Baracca e Francesco Vignarca, della Rete Pace e Disarmo.

L’iniziativa avrà luogo il 5 maggio, dalle ore 17.30, sulla piattaforma GoToMeeting. Sarà possibile partecipare all’indirizzo https://global.gotomeeting.com/join/882206157 .

Ulteriori informazioni organizzative saranno pubblicate tempestivamente sulle pagine facebook

‘coordinamento toscano per la democrazia costituzionale’ e

‘noi per la Costituzione’