By | Marzo 6th, 2021 |

O I BREVETTI O LA VITA! VACCINI PER TUTTE E TUTTI!

67 organizzazioni nazionali chiedono che l’11 marzo alla riunione dell’OMC Draghi

sostenga la sospensione dei brevetti proposta da India e Sudafrica.

“Chiediamo a Draghi di firmare la richiesta di India e Sud Africa per una moratoria temporanea per i

brevetti sui vaccini e sui farmaci anti COVID-19, per poterli produrre su scala mondiale in quantità

sufficienti al fabbisogno dei popoli: l’11 marzo questa proposta verrà discussa al Consiglio TRIPs (Accordo

sui diritti di proprietà intellettuale) dell’OMC, l’Organizzazione Mondiale del Commercio); sarà quella

l’occasione giusta per far sentire la voce del nostro Paese”, ha detto Vittorio Agnoletto, medico,

portavoce della Campagna Europea Diritto alla Cura. Nessun Profitto sulla Pandemia-Right2Cure

#NoprofitOnPandemic, a cui hanno aderito ad oggi nel Comitato Italiano 67 realtà, tra cui le maggiori

organizzazioni sindacali, moltissime associazioni nazionali e varie forze politiche, che hanno risposto

all’appello di personalità di spicco della scienza, della cultura e del sociale,

“Occorre-ha aggiunto Vittorio Agnoletto-porre fine all’assurda giostra di numeri che lasceranno

ineluttabilmente scoperte sia fasce di popolazione qui, tra i Paesi più ricchi, sia interi popoli nelle aree più

svantaggiate della Terra e occorre porre fine allo strapotere delle aziende farmaceutiche, proprietarie dei

brevetti, che tengono letteralmente in ostaggio l’intera umanità”.

Per questo il Comitato Italiano, ha inviato questa mattina una lettera al Presidente del Consiglio Mario

Draghi, e p. c. alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e al Presidente della Camera

Roberto Fico affinché il Governo italiano sostenga la richiesta di India e Sud Africa per la sospensione

temporanea dei brevetti e usi ogni strumento a propria disposizione affinchè la Commissione Europea faccia

altrettanto, così come hanno già fatto oltre 100 Paesi e oltre 400 organizzazioni a livello mondiale fra cui

l’OMS, UNAIDS, UNITAID e la Commissione africana per i diritti umani e dei popoli. “Attendiamo

una risposta immediata-ha sottolineato Agnoletto-in caso contrario l’11 marzo, nel corso della diretta

Faceboock, che si svolgerà dalle ore 17:00 alle 19-00, con tutti i rappresentanti del Comitato Nazionale,

avvieremo significative iniziative di protesta”!

La sospensione anche temporanea dei brevetti è l’unica strada per poter produrre i vaccini in tante aziende, in

tutto il mondo: il rischio gravissimo è che si scateni una spaventosa guerra tra poveri e che si verifichi uno

scenario apocalittico con una pandemia incontrollabile con milioni e milioni di morti.

L’umanità non può permettersi di correre questo rischio.

Per maggior informazioni sulla campagna e firmare la petizione: www.noprofitonpandemic.eu/it