Il Coordinamento per la democrazia costituzionale (CDC) esprime piena adesione e un impegnato sostegno all’iniziativa promossa dall’Anpi con l’appello che punta ad unire le forze sociali e politiche che si riconoscono nella Costituzione.

Unire le forze è indispensabile di fronte alle minacce che investono le stesse conquiste democratiche.

Per troppo tempo si è pensato che queste conquiste non potessero essere messe in discussione, mentre oggi assistiamo a tentativi eversivi negli stessi Stati Uniti, a derive autoritarie in diversi paesi, anche europei, senza sottovalutare le serie preoccupazioni per il futuro della democrazia anche nel nostro paese.

Attuazione piena dei principi costituzionali, restituire credibilità alle istituzioni democratiche, a partire dalla centralità del parlamento, sono condizioni indispensabili per realizzare gli obiettivi contenuti nell’ appello.

Il Coordinamento per la democrazia costituzionale condivide pienamente l’obiettivo di dare vita nei territori del nostro paese ad iniziative comuni che, confermando l’unità nazionale, contrastino vecchie e nuove ingiustizie, aggravate dalla pandemia e dalla crisi sociale ed economica che ne è seguita.

Il CDC darà fin d’ora notizia ai comitati territoriali dell’appello con l’indicazione di partecipare attivamente alla costruzione delle iniziative comuni.

Per la Presidenza del CDC

Alfiero Grandi