ll Coordinamento Nazionale per la Democrazia Costituzionale e il Comitato Nazionale per il ritiro di qualunque Autonomia differenziata si sono incontrati il 21 novembre per discutere in merito alla possibilità che il governo presenti come collegato alla legge di bilancio un ddl di attuazione dell’Autonomia differenziata.

Considerato il potenziale impatto negativo che una tale accelerazione potrebbe avere, specie in un momento difficile come quello che stiamo vivendo con la crisi Covid, il CDC e il Comitato NO-AD concordano che sia necessario unire le forze nel modo più largo possibile, pur sulla base di analisi e considerazioni in parte uguali e in parte diverse, affinché questo pericolo venga sventato.

Su questa base ritengono urgente fare ogni sforzo per arrivare a questo risultato, a partire da un appello alla mobilitazione insieme alle forze associative, sindacali e politiche del Paese.