È attivo il sito plurilingue per stranieri sull’emergenza Coronavirus

Il nostro Paese sta attraversando una terribile emergenza con profonde ripercussioni sulla vita di tutti noi a cominciare dalle persone più fragili. L’ufficio immigrazione Arci Nazionale, in collaborazione con l’UNHCR , ha deciso di creare nell’ambito di JUMAMAP una piattaforma specifica con l’obiettivo di aiutare le persone straniere a comprendere la normativa e le disposizioni relative al COVID-19. Piattaforma che ad oggi è sponsorizzata anche dal Ministero della Salute come fonte attendibile di informazione per gli stranieri in italia.

La piattaforma è disponibile a questo link: https://coronavirus.jumamap.com/it_it/

È disponibile in 15 lingue con documenti, video e podcast in cui vengono trasmesse le disposizioni di contenimento suddivise in 3 categorie: Salute, Regole e Comportamenti, Asilo e Immigrazione.

Crediamo possa essere uno strumento utile sia per le persone straniere che per gli operatori, anche per affrontare il proliferare di iniziative, decreti, controlli, comunicati, discorsi alla nazione.

Pertanto vi chiediamo di aiutarci a diffonderne l’esistenza e di inoltrarla tramite i vostri canali social, mailing list e associati.

Grazie mille

Filippo Miraglia

Responsabile Immigrazione ARCI Nazionale

Presidente ARCS ARCI Culture Solidali

Via dei Monti di Pietralata, 16, 00157, Roma

tel. +39.06.41609503

e mail miraglia@arci.it

skype filippomiraglia