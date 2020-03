La decisione ufficiale del rinvio del referendum

Con l’ultimo Decreto (sotto riportiamo l’Art. 81 del provvedimento) il Governo rinvia il referendum costituzionale. Quindi il governo avrà a disposizione fino al 23 settembre per fissare la nuova data del referendum che dovrà tenersi tra il 50 e il 70 giorno successivo alla decisione.

Naturalmente oggi non sappiamo che evoluzione avrà la situazione sanitaria e quindi il governo potrà decidere entro il 23 settembre ma potrebbe farlo anche prima del termine ultimo. Per ora è un interrogativo senza risposta.

Non c’è alcun riferimento di accorpamento con le regionali e le amministrative, ma anche questo potrebbe avvenire in seguito. In ogni caso riconfermando la richiesta di un incontro col Governo, peraltro annunciato da Presidente Conte, il CDC ribadisce la propria richiesta che il Referendum si svolga in una giornata a sé, staccata da altre consultazioni regionali o comunali.

Naturalmente, in questa fase di emergenza sanitaria, siamo tutti condizionati dalle norme di restrizione di cui, tra l’altro, è difficile pronosticare la durata.

Noi continueremo a tenervi aggiornati, inviandovi comunicazioni ed articoli per tentare di tenere rodata la macchina per averla pronta quando rientreremo in fase operativa

Art. 81

(Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020)