IL NO SFONDA ANCHE NELL’AREA DELLE FORZE DI GOVERNO, COME IL PD

“In vista del referendum costituzionale del 29 marzo sulla riduzione dei parlamentari, il

fronte del No si arricchisce di un comitato nazionale che si

colloca esplicitamente nel campo del centrosinistra e annovera

anche dirigenti e militanti del Pd tra i suoi promotori:

“Democratici per il No” (www.democraticiperilno.it)”. lo

annuncia un comunicato.

“Questo taglio lineare – si legge nell’appello del comitato –

produrra’ risparmi risibili e avra’ effetti negativi sulla qualita’

della nostra democrazia. L’Italia diventera’ il paese europeo con

il peggior rapporto tra numero di cittadini ed eletti. Interi

territori (e gli italiani all’estero) saranno privati di propri

rappresentanti in Parlamento. E i parlamentari che resteranno

saranno scelti dai vertici dei partiti, spezzando qualsiasi

legame tra gli elettori e chi li rappresenta. E’ il cedimento

alla demagogia antiparlamentare di chi vede le istituzioni come

inutili orpelli e punta a sostituire la democrazia

rappresentativa con qualche piattaforma digitale privata. Si

ridimensiona il Parlamento per assecondare una visione meschina

della politica, l’idea che rappresentare i cittadini equivalga a

occupare una poltrona.”

Tra i promotori, il costituzionalista Marco Plutino

(portavoce del comitato), il senatore dem Tommaso Nannicini, che

ha anche promosso la raccolta delle firme per il referendum, il

sindaco di Bergamo Giorgio Gori, i parlamentari Tatjana Rojc,

Gianni Pittella, Francesco Giacobbe, Daniele Viotti, Fabio

Porta, consiglieri regionali, dirigenti e militanti del Pd,

docenti universitari e attivisti del centrosinistra, tra cui

Giovanni Lattanzi (coordinatore del comitato), Fabiano Amati,

Piero Comandini, Ludovico Manzoni, Federica Roccisano, Cinzia

Meccariello, Florinda Verde, Luigi Covatta e Salvatore Prisco.

Il comitato nazionale ha gia’ una rete di coordinatori in tutte

le regioni italiane e all’estero, e lancera’ la sua campagna la

prossima settimana“.(ANSA).