REFERENDUM COSTITUZIONALE

CONFERENZA STAMPA PER LAPRESENTAZIONE DEL COMITATO PER IL NO

GIOVEDÌ 23 GENNAIO ORE 11.30, SALA STAMPA MONTECITORIO

Dopo la bocciatura del referendum voluto dalla Lega da parte della Corte Costituzionale che puntava ad una legge elettorale tutta maggioritaria e contro il quale Il Coordinamento per la Democrazia costituzionale si era costituito attraverso gli avvocati Besostri e Adami, il 15 gennaio scorso il Coordinamento ha promosso la costituzione del proprio Comitato per il No nel prossimo referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, che presenterà le sue posizioni il 23 gennaio alle ore 11.30 nella sala stampa della Camera dei deputati.

Nella conferenza stampa verranno illustrate le ragioni del No al taglio dei parlamentari che porterebbe ad una perdita di centralità del parlamento e la richiesta di una nuova legge elettorale proporzionale che consenta ai cittadini di scegliere direttamente i parlamentari.

Alla conferenza stampa parteciperanno Massimo Villone, presidente, e i vice presidenti Alfiero Grandi (vicario), Silvia Manderino, Domenico Gallo, Mauro Beschi, Alfonso Gianni, responsabile comunicazione, Antonio Pileggi Tesoriere.

Verrà presentato il logo del Comitato per il No

